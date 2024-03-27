В Люберцах строят школу на 1500 мест в ЖК «Жулебино парк»

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области
Школу для 1500 учеников строят в жилом комплексе «Жулебино парк». Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
Новая школа строится в рамках проекта по комплексному развитию территорий.
Стоит отметить, что в жилом комплексе уже работают детский сад на 350 мест и две поликлиники на 100 посещений в смену. Кроме этого, рядом с новостройками расположено два природных парка.
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«На сегодняшний день в здании завершаются монтаж металлических конструкций и монолитные работы над помещениями спортивных и актового залов. Ведется кладка, завозится материал для фасадных работ. Строительная готовность составляет 62%», — поделились в пресс-службе министерства.
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Мира Полтева