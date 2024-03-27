В Подмосковье завершилось строительство жилого комплекса «Большевик»

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области
В Подмосковном Серпухове построили жилой комплекс «Большевик». Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
ЖК «Большевик» уже выдано разрешение на ввод в эксплуатацию.
Стоит отметить, что рядом с новым жилкомплексом расположены парк, детсад и школа, а также поликлиника и торговый центр.
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«Жилой комплекс «Большевик» является монолитной 9-ти этажной новостройкой. Фасады здания облицованы навесными панелями в бежево-шоколадной цветовой гамме. дом рассчитан на 143 квартиры. В каждой квартире различной планировки имеются просторные кухни и застеклённые лоджии. Стены выполнены из газоблока, фасады утеплены, перегородки возведены из кирпича», — поделились в пресс-службе.
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Мира Полтева