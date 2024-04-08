Строительная готовность дома для переселенцев в Ликино-Дулёве достигла 87%

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО
Четырёхэтажный дом с квартирами для 125 переселенцев из аварийного жилья возводят на Октябрьской улице в городе Ликино-Дулёво Орехово-Зуевского округа, в настоящее время строительная готовность объекта составляет 87%, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.
«Сейчас рабочие на объекте монтируют фасад и ведут пуско-наладочные работы», — отмечается в сообщении.В новый дом переедут 46 семей переселенцев из аварийного жилья, расположенного по следующим адресам в Ликино-Дулёве: дома №№4 и 5 по Комсомольской улице, дом №39 по Советской улице и дом №11 по улице 30 лет ВЛКСМ.
Новостройку планируют сдать в эксплуатацию во втором квартале текущего года, так что уже этим летом переселенцы смогут отпраздновать новоселье.
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