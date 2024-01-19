На строительстве школы в Климовске обустраивают фундамент

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО
«Строительство началось в конце 2023 года. Сейчас на объекте ведут земляные работы, обустраивают фундамент и подземные конструкции», — говорится в сообщении.
Ввести новую школу в эксплуатацию планируется осенью текущего года. Работы ведутся в рамках реализации национального проекта «Образование».
Читайте также:
Дольщики проблемного ЖК «Митино Дальнее» начали получать ключи от квартир
30 тыс жителей Серпухова смогут получать медицинскую помощь в новой поликлинике
Строительная готовность детской больницы в Красногорске превысила 75%