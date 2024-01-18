30 тыс жителей Серпухова смогут получать медицинскую помощь в новой поликлинике

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
«Первичное звено в медицине остаётся чувствительной темой. Помимо строительства медучреждений и их оснащения, важно привлекать врачей общей практики, узких специалистов», – отметил Воробьёв.Глава Серпухова ответил, что новые возможности, которые появились за счёт формирования объединённого городского округа, позволяют вводить дополнительные меры поддержки для врачей первичного звена.
Помимо предоставления земельных участков, компенсации аренды жилья, оплаты обучения в медицинских вузах, с этого года вводим дополнительную меру поддержки – единовременную выплату в размере 100 тыс рублей для каждого врача, который прибывает в округ», – сказал Никитенко.Региональный закон о преобразовании Серпухова, Протвина и Пущина в единый городской округ был принят 30 января 2023 года.
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