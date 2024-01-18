Строительная готовность детской больницы в Красногорске превысила 75%

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО
Строительство первой детской Московской областной больницы ведётся в городском округе Красногорск, в настоящее время строительная готовность объекта составляет 76 процентов, сообщает пресс-служба Главгосстройнадзора региона.
«Возведение десятиэтажного здания началось в середине 2021 года. Внеплановая проверка, которую провели специалисты строительного надзора, показала, что объект готов на 76%», — отмечается в сообщении.
Строительство должно быть завершено к июню текущего года. В больнице будет 420 коек — 17 стационарных отделений и 17 операционных, кроме того, в здании откроют консультационно-диагностический центр на 300 посещений в смену. Больница будет оснащена самым современным оборудованием. Лечение по ОМС здесь смогут получить маленькие пациенты со всей страны.
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