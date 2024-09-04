На строящемся мосту через реку Пехорку в Балашихе начали укладывать покрытие

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО
Укладка верхнего слоя покрытия началась на строящемся автомобильно-пешеходном мосту через реку Пехорку на территории жилого комплекса «Пехра» в округе Балашиха, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
«В настоящее время на объекте закончено обустройство опорных конструкций балок, ограждения и гидроизоляции. Ведётся устройство верхнего слоя мостового покрытия», — отмечается в сообщении.Мост будет четырёхполосным, его длина составит 38 метров, ширина — 22 с половиной метра. По обеим сторонам моста обустроят безопасные тротуары. Мост разгрузит выезд из ЖК «Пехра» и сократит путь до железнодорожной станции Балашиха.
Ввести мост в эксплуатацию планируется в третьем квартале текущего года.
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