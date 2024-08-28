В Подмосковье выполнили 90% годовой программы по ремонту дорог

Видео: пресс-служба МТДИ МО
880 региональных и муниципальных дорог отремонтировали в Московской области, выполнение годового плана достигло 90%, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«В настоящее время отремонтировали уже 880 муниципальных и региональных дорог, уложив около 960 км нового покрытия, что составляет 90% от плана работ на этот год. Полностью ремонт завершили в 19 городских округах», — сказал глава областного Минтранса Алексей Гержик.Он добавил, что работы ведутся в соответствии с установленным графиком.
В министерстве также отметили, что в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» работники Мосавтодора обновили покрытие на 192 участках региональных дорог. Работы продолжаются ещё более чем на 30 автодорогах. А на муниципальной сети отремонтировали 688 дорог протяжённостью около 406 км.
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