В Подмосковье завершили ремонт моста через реку Икшанку

Фото: пресс-служба МТДИ МО
На мосту через реку Икшанку, расположенном рядом с деревней Целеево Дмитровского городского округа, завершили плановый ремонт, движение полностью открыто для машин и пешеходов, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«В ходе работ на мосту отремонтировали деформационный шов, обновили гидроизоляцию, восстановили опоры, а также заменили металлическое барьерное и перильное ограждения и консоли тротуаров», — говорится в сообщении.Обновлённый мост обеспечивает транспортное сообщение между деревней Целеево и рабочим посёлком Деденёво. Кроме того, по этому мосту жители деревень Целеево, Гаврилково, Парамоново, Дьяково, Горки, Стрёково и посёлка Муханово едут к ЦКАД, Дмитровскому шоссе, железнодорожной станции Турист и прочим местам притяжения.
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