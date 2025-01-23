На строящемся путепроводе на трассе А-105 в Ленинском округе установили пролёт

Видео: пресс-служба МТДИ МО
Пролётное строение путепровода, который возводят на трассе А-105 в Ленинском округе, установили в проектное положение, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Пролётное строение установлено. В ближайшее время рабочие приступят к армированию плиты пролёта», — отмечается в сообщении.Путепровод на трассе А-105 возводят в рамках строительства транспортной развязки между Володарским и Каширским шоссе. В конце прошлого года в рамках этого проекта было завершено строительство путепровода через Каширское шоссе.
Запустить движение по развязке, в состав которой входит два путепровода — через Каширское шоссе и трассу А-105 — планируется во втором квартале текущего года.
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Лев Каштанов