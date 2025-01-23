На трёх дорогах Подмосковья отремонтировали искусственные неровности

Видео: пресс-служба МТДИ МО
Ремонт повреждённых искусственных нервностей провели специалисты Мосавтодора на трёх региональных дорогах в Талдоме, Долгопрудном и Пушкине, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
В подмосковном Минтрансе отметили, что искусственные неровности устанавливают на участках рядом с социально значимыми объектами, а также в потенциально опасных местах, например, на нерегулируемых перекрёстках, и там, где водители регулярно превышают разрешённую скорость.«Искусственные неровности были отремонтированы на улице Кузнецкий Мост в пушкинском микрорайоне Мамонтовка, на проспекте Пацаева в Долгопрудном и на улице Шишунова в Талдоме», — уточняется в сообщении.
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Лев Каштанов