На строящемся путепроводе в Аникеевке опустили на опоры пролётное строение

Видео: пресс-служба МТДИ МО
Монтаж металлоконструкций пролётного строения завершили на строительстве путепровода в деревне Аникеевка городского округа Красногорск. В настоящее время пролёт, общая масса которого составила более 1,1 тыс. тонн, опустили на опоры, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Пролётное строение путепровода установлено в проектное положение. Параллельно на объекте ведётся строительство ливневой канализации и гидроизоляция опор. Общая строительная готовность путепровода на сегодняшний день составляет 70%», — отмечается в сообщении.Длина путепровода над железнодорожными путями в Аникеевке составляет 410 метров, а общая протяжённость транспортной развязки, в состав которой входит путепровод, — 1,4 километра. Открыть движение по путепроводу планируется в третьем квартале текущего года.
Строительство ведётся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».
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