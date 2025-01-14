По МЦД-4 ходят уже 10 современных поездов «Иволга 4.0»

Фото: пресс-служба Минтранса МО
Ещё шесть поездов «Иволга 4.0» вышли в новогодние праздники на МЦД-4. Они присоединились к четырём составам, которые уже перевозили пассажиров, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса со ссылкой на ЦППК.
«Мы продолжаем обновлять парк поездов на диаметрах совместно с Дептрансом Москвы. Сейчас пассажиров на диаметральных маршрутах МЦД-4 перевозят 16 современных поездов. Более половины – «Иволги 4.0». Они созданы специально для работы в городских условиях и отвечают самым высоким требованиям к комфорту и качеству», – рассказал гендиректор Центральной ППК Иван Конев.«Иволги» четвёртого поколения отличает от предыдущих версий наличие третьей двери в промежуточных вагонах, за счёт чего ускоряется посадка и высадка пассажиров. Внутри вагонов расположены кресла в новом дизайне с откидными подлокотниками и ежевичными подголовниками, поручни с тёплым покрытием и мягкими подвесными ручками, зарядные устройства.
Дополнительные информационные табло и экраны позволяют проще ориентироваться в пути.
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Лора Луганская