Расписание электричек Казанского направления изменилось с 14 января

Фото: пресс-служба МТДИ МО
График движения ряда пригородных поездов Казанского направления меняется с 14 января из-за работ по модернизации электрооборудования на двух участках путей, сообщает персс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МЖД.
«Работы будут проводиться на перегоне между станциями Дивово и Рыбное 14, 23 и 28 января в период с 7:40 до 10:40. В связи с эти у некоторых электричек изменится время отправления и прибытия, а также число остановок на маршруте. Две электрички, курсирующие между станциями Рязань-1 и Дивово отменят», — говорится в сообщении.Пассажиров просят с пониманием отнестись к временным неудобствам. Актуальное расписание электричек можно посмотреть на информационных табло на вокзалах и станциях, а также онлайн — на сайте РЖД или через приложение «РЖД Пассажирам».
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Лев Каштанов