На строящемся путепроводе в Апрелевке смонтировали металлоконструкции пролёта

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Монтаж металлоконструкций пролёта завершили на путепроводе, строящемся над железнодорожными путями в Апрелевке Наро-Фоминского городского округа, общая масса конструкции составила 640 тонн, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Параллельно на путепроводе продолжается устройство подпорных стен со стороны Апрелевской улицы и улицы Самохина. На участке также ведётся переустройство инженерных коммуникаций», — пояснили в ведомстве.Длина путепровода составит около 272 метров, а общая протяжённость развязки — более километра. Открыть движение по путепроводу планируется в 2025 году.
Строительство путепровода ведётся в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». Путепровод соединит две части города и обеспечит жителей безопасным и бесперебойным проездом через ж/д пути.
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Лев Каштанов