В Подмосковье перекроют путепровод, соединяющий трассы М-8 и А-107

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Движение по путепроводу, который соединяет федеральные трассы М-8 «Холмогоры» и А-107 «Московское малое кольцо», перекроют с 20 ноября до 30 декабря в связи с реконструкцией, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на Центравтомагистраль.
На время работ движение транспорта будет организовано по временной схеме и через транспортную развязку трассы М-8 и ЦКАД.«Реконструкция будет проводиться на участке трассы М-8 «Холмогоры» с 35 по 47 километр, в связи с этим будет закрыто движение на путепроводе на 46-м километре трассы — в Пушкинском городском округе. Указанный путепровод соединяет Ярославское шоссе и Малое московское кольцо», — говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба МТДИ МО
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