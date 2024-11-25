На территории Подмосковья до конца года откроют движение по 11 новым дорогам

Движение по 11 новым дорогам общей протяжённостью 65 километров откроют в Московской области до конца года, общая протяжённость созданных в этом году транспортных артерий в регионе составит более 100 километров, об этом сообщил в ходе совещания губернатора Андрея Воробьёва с главами министерств, ведомств и городских округов региона министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.