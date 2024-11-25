На территории Подмосковья до конца года откроют движение по 11 новым дорогам

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Движение по 11 новым дорогам общей протяжённостью 65 километров откроют в Московской области до конца года, общая протяжённость созданных в этом году транспортных артерий в регионе составит более 100 километров, об этом сообщил в ходе совещания губернатора Андрея Воробьёва с главами министерств, ведомств и городских округов региона министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.
«В этом году ведётся строительство 17 объектов протяжённостью более 100 километров. Открыто шесть объектов — три федеральных и три региональных трассы. Их общая протяжённость составляет 37 километров. И ещё откроем 11 объектов — один федеральный и десять региональных общей протяжённостью 65 километров», — сказал Алексей Гержик.Он отметил, что из федеральных объектов в этом году ввели в эксплуатацию обход Октябрьского, Обход сёл Ульнино и Непецино, а также пешеходный переход на 29 км трассы М-5 «Урал». Открытыми региональными объектами являются подъезд к Детскому клиническому центру им. Рошаля в Красногорске, подъезд к школе у ЖК «Лобня-Сити» и подъезд к предприятию «Новатэк-СПГ в Кашире».
Открыть рабочее движение до конца года планируется на обходе деревни Малые Вязёмы в Одинцовском округе, также должен быть запущен проезд по мосту через реку Молодильня в Истре, Мытищинской хорде, Южно-Лыткаринской автодороге, Северному обходу Лобни, Володарскому шоссе, путепроводам в Аникеевке и Быкове, Пироговскому шоссе и обходу Тучково. Кроме того, должны быть завершены первый и второй этапы строительства развязки на Каширском шоссе.
Алексей Гержик также сообщил, что в 2025 году в Московской области стартует строительство 13 дорожных объектов общей протяжностью свыше 47 километров.
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Лев Каштанов