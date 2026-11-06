На Таганке росгвардейцы задержали девушку, похитившую дорогостоящий смартфон у посетителя бара

06 ноября 2026, 11:59

Видео: пресс-служба Главного управления Росгвардии по Москве

Сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Москве задержали девушку, которую подозревают в хищении дорогого мобильного телефона в одном из баров в центре столицы.