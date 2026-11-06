На Таганке росгвардейцы задержали девушку, похитившую дорогостоящий смартфон у посетителя бара
Видео: пресс-служба Главного управления Росгвардии по Москве
Сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Москве задержали девушку, которую подозревают в хищении дорогого мобильного телефона в одном из баров в центре столицы.
Инцидент произошёл ночью в заведении на улице Александра Солженицына. Пока мужчина отдыхал в баре, к нему подсела незнакомая девушка. После того как они вместе выпили алкоголь, она попросила у него смартфон, сославшись на то, что хочет включить музыку. Мужчина отвлёкся и не заметил, как злоумышленница покинула заведение, оставив его без мобильного.
Обнаружив пропажу, потерпевший обратился в правоохранительные органы. Стоимость похищенного гаджета он оценил в 130 тысяч рублей. В ходе розыскных мероприятий сотрудники Росгвардии установили и задержали подозреваемую. Ею оказалась 28-летняя уроженка Ташкента. Девушку доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
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