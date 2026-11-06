Почти 900 заявок поступило на конкурс «Безграничные возможности» за месяц
Заместитель министра труда России Дмитрий Лигомина сообщил о первых итогах конкурса-премии «Безграничные возможности». За месяц участники из 84 регионов подали почти 900 заявок.
Об этом замминистра рассказал 5 ноября на Всероссийском физкультурном фестивале «Кубок мужества». Там же представили новые призы для участников.
Партнеры поддержат представителей всех 12 номинаций. Так, компания «Герофарм» выделит 1 млн рублей по направлениям «Открывая возможности» и «Технологии возможностей». Компания «Моторика» предоставит 500 тыс. рублей в номинации «Территория равных возможностей».
Фонд «Наука, искусство и спорт» направит грант в размере 500 тыс. рублей на развитие технологий для людей с нарушениями зрения. Семья, победившая в номинации «Счастье быть вместе», отправится в Москву благодаря фонду «Жизнь в движении».
В номинации «Свой путь» победитель получит от Российского университета просвещения сертификат на обучение и мастер-классы. «Деловая Россия» выделит 1 млн рублей в направлении «Открытый работодатель». Фонд «Искусство, наука и спорт» предоставит грант в 500 тыс. рублей на социокультурные проекты в номинации «Открытая культура».
Победителю в направлении «Нужны друг другу» фонд «Домашний» вручит 500 тыс. рублей. Приз в номинации «Навстречу миру» — круиз для двоих от компании «Астория Гранде».
Прием анкет продлится до 30 ноября. Участникам нужно заполнить форму на сайте конкурса и кратко представить свою историю или проект.
Конкурс организует Совет при правительстве России по вопросам попечительства в социальной сфере. Работу координирует Минтруд России, а за региональный этап в Подмосковье отвечает министерство социального развития Московской области. Раннее министр социального развития Московской области Андрей Кирюхин рассказал о том, что жители Подмосковья уже подают свои проекты на конкурс «Безграничные возможности». Это истории, которые удивят и вдохновят экспертов и жителей региона.
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