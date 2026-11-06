Почти 900 заявок поступило на конкурс «Безграничные возможности» за месяц

06 ноября 2026, 10:51

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Заместитель министра труда России Дмитрий Лигомина сообщил о первых итогах конкурса-премии «Безграничные возможности». За месяц участники из 84 регионов подали почти 900 заявок.