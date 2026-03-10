Достижения.рф

На «Тавриде» стартовал приём заявок на фестиваль «Киномаевка»

Фото: events.tavrida.art

В Крыму на площадке арт-кластера «Таврида» с 1 по 3 мая 2026 года состоится новый фестиваль «Киномаевка». Мероприятие впервые пройдёт на берегу Чёрного моря и соберёт представителей киноиндустрии, чиновников, жителей и гостей республики, а также молодых режиссёров и сценаристов.



Программа фестиваля включает музыкальные концерты, спортивные состязания, кинопоказы под открытым небом, детские активности, кулинарные поединки и закрытые мероприятия для искушённой публики. Участники из числа профессионалов и госслужащих обсудят развитие кинопроизводства и другие актуальные для страны темы.

Организаторы открыли набор волонтёров для помощи в проведении фестиваля. Заявки принимают до 1 апреля 2026 года от студентов профильных направлений и активистов в возрасте от 18 до 35 лет.

Добровольцы будут работать с 28 апреля по 5 мая. Им оплатят проживание и питание, выдадут брендированную одежду, обучат необходимым навыкам и начислят часы на платформе «Добро.рф». Лидеры волонтёрских команд и рядовые помощники получат сертификаты и пополнят портфолио записью об участии в организации фестиваля.

Ольга Щелокова

