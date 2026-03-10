На «Тавриде» стартовал приём заявок на фестиваль «Киномаевка»

10 марта 2026, 16:27

Фото: events.tavrida.art

В Крыму на площадке арт-кластера «Таврида» с 1 по 3 мая 2026 года состоится новый фестиваль «Киномаевка». Мероприятие впервые пройдёт на берегу Чёрного моря и соберёт представителей киноиндустрии, чиновников, жителей и гостей республики, а также молодых режиссёров и сценаристов.