В лыжной гонке памяти Василькова в Ивантеевке приняли участие 300 человек
Ежегодная лыжная гонка, посвященная памяти тренера Виктора Василькова, состоялась в воскресенье, 8 марта, на стадионе «Труд» в городе Ивантеевка Пушкинского округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.
В соревнованиях приняли участие более 300 человек из разных районов Подмосковья и из Москвы. Поддержать лыжников пришла внучка Виктора Василькова Ольга Паршина.
«Дедушка был очень ответственным, трудолюбивым, всегда шел к своим целям», — отметила Ольга.Для спортсменов подготовили дистанции длиной от трёх до 20 километров. Победители и призёры получили заслуженные награды.
