Жителей Подмосковья пригласили к участию в Международной исторической игре «1418»
Всероссийское общественное движение «Волонтёры Победы» объявило о проведении Международной исторической интеллектуальной онлайн-игры «1418».
Мероприятие состоится 24 марта. В этом году игра пройдёт в шестой раз и объединит участников со всех уголков России и из других стран.
«1418» приурочена к Году единства народов России и проводится в рамках подготовки к Международной историко-просветительской патриотической акции «Диктант Победы».
Создание игры сопровождалось экспертизой от профессионального сообщества историков, которые тщательно проверили все используемые архивные документы, фото-, видео- и аудиохронику.
Чтобы сделать процесс прохождения игры максимально удобным для участников, в один день проведут сразу четыре игры для смежных федеральных округов и одну для участников из зарубежья. Последняя будет представлена на английском языке.
