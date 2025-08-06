На «Территории будущего. Москва 2030» представили фиджитал-комплекс русского бильярда

06 августа 2025, 20:18

Фото: Группа Родина

На форуме-фестивале «Территория будущего. Москва 2030» представили первый в мире фиджитал-комплекс для игры на русском бильярде, передает «360». Он был разработан специально для Дома русского бильярда, который недавно открылся в реконструированном клубе фабрики «Свобода» на Вятской улице.





Система умеет предсказывать последствия ударов, выдавать хайлайты в режиме реального времени и давать подсказки игрокам.





«Ты подходишь к столу, берешь кий — и на сукне появляется проекция: какой шар проще всего забить, куда целиться, какой будет отскок. А в следующем обновлении, как в компьютерной игре, появится подсказка, с какой силой нужно бить. Комплекс показывает всю статистику: сколько ударов сделал, какой процент был удачным. Тренеры могут подключаться удаленно, видеть показатели, давать советы. Все в режиме реального времени. А еще теперь можно играть партии с людьми в других городах», — рассказал сооснователь и совладелец Группы Родина Владимир Щекин.

«Мы рады, что в Москве появился комплекс русского бильярда экстра-уровня с точки зрения технологий, и что у московских профессионалов и любителей бильярдного спорта будет возможность совершенствовать свою игру с помощью технологичных решений», — подчеркнул гендиректор компании-разработчика Петр Чернышев.