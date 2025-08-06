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Капремонт спортзала гимназии в Жуковском завершат к 1 сентября

оригинал Фото: пресс-служба администрации г. о. Жуковский

В Жуковском завершается ремонт спортивного зала гимназии №1. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.



Как рассказал глава муниципалитета Андроник Пак, специалисты заменят пол, покрасят стены и потолок, проведут косметический ремонт раздевалок.

«Все работы завершим к началу учебного года. С 1 сентября учащиеся гимназии будут заниматься в обновленном отремонтированном зале», – пообещал Пак.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Жуковский
Глава Жуковского также напомнил, что в этом году проводится капремонт дошкольных отделений лицея №14 и школы №6. Одновременно ведётся текущий ремонт в других учебных заведениях. Их завершат к 25 августа.


Лора Луганская

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