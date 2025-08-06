Капремонт спортзала гимназии в Жуковском завершат к 1 сентября
В Жуковском завершается ремонт спортивного зала гимназии №1. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Как рассказал глава муниципалитета Андроник Пак, специалисты заменят пол, покрасят стены и потолок, проведут косметический ремонт раздевалок.
«Все работы завершим к началу учебного года. С 1 сентября учащиеся гимназии будут заниматься в обновленном отремонтированном зале», – пообещал Пак.Глава Жуковского также напомнил, что в этом году проводится капремонт дошкольных отделений лицея №14 и школы №6. Одновременно ведётся текущий ремонт в других учебных заведениях. Их завершат к 25 августа.