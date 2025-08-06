В Подмосковных Люберцах фура протащила мотоциклиста десятки метров — видео
В Подмосковных Люберцах водитель фуры не заметил мотоциклиста и протащил того десятки метров по асфальту. Об этом сообщает telegram-канал Baza.
На опубликованном видео видно, как мотоциклист перестраивается на полосу, где находился грузовик. Водитель фуры не заметил его и начал движение. В итоге мотоциклист был сбит, после чего большегруз протащил его по асфальту. Как выяснилось, мужчина погиб.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге местный житель получил 13 суток административного ареста за то, что перекрыл движение у Храма на Крови. Как оказалось, все из-за желания мужчины сделать возлюбленной нестандартное предложение руки и сердца.
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