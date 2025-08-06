В Электростали росгвардейцы задержали магазинного мошенника

06 августа 2025, 18:30

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

Росгвардейцы задержали в Электростали подозреваемого в мошенничестве при совершении покупок в магазине. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.







«Прибыв в один из известных супермаркетов в Электростали, стражи порядка выяснили, что недобросовестный покупатель, пробивая на кассе кофемашину стоимостью 83 тыс. рублей, переклеил на неё штрих-код с другого товара со значительно меньшей стоимостью. Сотрудники вневедомственной охраны задержали 36-летнего жителя Домодедова и передали полиции», – говорится в сообщении.