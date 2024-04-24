На территории Каширской больницы провели весенний субботник

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
Масштабную уборку провели на территории лечебных подразделений Каширской больницы в рамках всероссийского субботника, сообщает пресс-служба администрации городского округа Кашира.
«От сухих листьев, веток и зимнего мусора было очищено около 10 тысяч квадратных метров, в работах приняли участие более 350 сотрудников медицинского учреждения», — отмечается в сообщении.Главная медсестра Каширской больницы Екатерина Шуршина рассказала, что такие субботники проводятся каждый год.
«Благодаря усилиям каждого сотрудника мы смогли преобразить окружающие пространства, сделав их более комфортными и приятными для всех», — подчеркнула Шуршина.В администрации муниципалитета также напомнили, что 27 апреля в округе будет проводиться экологическая акция «День добрых дел».
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