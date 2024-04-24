В Кашире свыше 500 жителей обеспечили надежным электроснабжением

Фото: пресс-служба администрации городского округа Кашира
Энергетики обеспечили надежным электроснабжением более пятисот потребителей в Кашире-2. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Кашира.
Ремонт был проведен на высоковольтной кабельной линии, расположенной в микрорайоне Кашира-2, которая оснащает теплом дома на улице Вахрушева, Кржижановского, Садовой, а также детский сад №13 Каширы.
Стоит отметить, что ремонт проводится в рамках инвестиционные программы, которые направлены на качественное электроснабжение потребителей региона.
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«Специалисты «Мособлэнерго» в апреле выполнили замену кабеля и монтаж соединительных муфт на КЛ-10 кВ. Линия электропередачи протяженностью 500 м. проходит от распределительной подстанции РП-7 до ТП-123 и питает шесть многоквартирных жилых домов и более 70 частных домовладений», — поделились в пресс-службе администрации.
Стоит отметить, что ремонт проводится в рамках инвестиционные программы, которые направлены на качественное электроснабжение потребителей региона.
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Мира Полтева