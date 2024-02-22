В Можайске завершают строительство пятиэтажки для переселенцев из ветхого жилья

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО
Пятиэтажный дом, квартиры в котором получат переселенцы из аварийного жилья, возводят на улице Полосухина в Можайске, в настоящее время стройка почти завершена, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«Сейчас новостройка фактически готова. Рабочие остекляют балконы, завершают отделку входных групп и квартир. Во дворе устанавливают спортивные и детские площадки, обустраивают зоны отдыха», — говорится в сообщении.В новый дом переедет 61 семья — это 148 человек. Сейчас они живут в признанных непригодными домах по адресам: улица Урицкого, 52 в посёлке Уваровка, улица Центральная, 20 в деревне Шохово, дом №10 в деревне Настасьино, дома №№3 и 17 в посёлке Медико-инструментального завода, улица Заречная, 14 в посёлке Колычево, а также Можайск, Вокзальная, дом 6, Спортивная, дом 30 и Ватутина, дом 15.
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Лев Каштанов