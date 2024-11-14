На территории Ногинского кластера установили около тысячи мусорных контейнеров

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО
Почти тысячу новых контейнеров для сбора мусора установил в Ногинском кластере региональный оператор по обращению твёрдыми коммунальными с начала текущего года, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«В Ногинском кластере было установлено 956 новых контейнеров взамен «пострадавших» —испорченных или украденных. Кроме того, более 3100 контейнеров было отремонтировано», — говорится в сообщении.В министерстве также отметили, что дополнительно было закуплено ещё 196 мусорных контейнеров объёмом 1,1 кв. м. В ближайшее время эти контейнеры также будут установлены на территории Ногинского кластера.
В Ногинский кластер входят 12 городских округов: Богородский, Балашиха, Лосино-Петровский, Электросталь, Пушкинский, Фрязино, Орехово-Зуевский, Щёлково, Звёздный городок, Черноголовка, Реутов и Павловский Посад.
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Лев Каштанов