В Подмосковье успешно очистили историческое Бисерово озеро

Фото: пресс-служба Минэкологии МО
В Богородском городском округе завершилась расчистка Бисерова озера. Работы проводили по государственной программе «Экология и окружающая среда Подмосковья», сообщили в пресс-службе Министерство экологии и природопользования Московской области.
«Площадь водоёма – около 400 тыс. кв. м. Поверхность очистили от капельно-водной растительности, убрали рогоз и камыш. Также вывезли и утилизировали строительный и бытовой мусор. Дополнительно удалили находившиеся в воде опасные деревья», – рассказали в министерстве.Согласно легенде, озеро получило название благодаря Екатерине Великой, которая, гуляя по берегу, обронила в воду украшение из бисера. Пропажу не нашли, а название закрепилось.
Сейчас очистка 37 га водной поверхности завершена. Озеро стало гораздо чище и привлекательнее для отдыха и рыбалки.
В Минэкологии Подмосковья напомнили, что программа расчистки водоёмов на 2024 год включает 27 объектов.
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Лора Луганская