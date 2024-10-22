Выброшенный из окна мусор чуть не придавил коляску с ребенком в ЛО — видео

Фото: istockphoto/Srdjanns74
Выброшенный из окна мусорный пакет в Мурино под Питером чуть не придавил ребенка в коляске, упав в нескольких сантиметрах от нее. Видео с инцидентом опубликовал Telegram-канал «Mash на Мойке».
На записи можно увидеть, как на Привокзальной площади пакет с мусором падает рядом со стоящей у скамейки коляской, после родители поспешно уходят с ребенком подальше от места случившегося.
По предварительной информации, пакет выбросил ребенок, его родители уже принесли отцу девочки извинения. Взрослым предстоит личная встреча с пострадавшей стороной.
Ранее сообщалось, кто напал на сотрудников ДПС в Ленинградской области. Уточнялось, что нападавшие были в нетрезвом виде.
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По предварительной информации, пакет выбросил ребенок, его родители уже принесли отцу девочки извинения. Взрослым предстоит личная встреча с пострадавшей стороной.
Ранее сообщалось, кто напал на сотрудников ДПС в Ленинградской области. Уточнялось, что нападавшие были в нетрезвом виде.
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Никита Кротов