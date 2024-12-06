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На территории отремонтированного детсада в Волоколамске установили 12 веранд

Фото: пресс-служба администрации Волоколамского г.о.

Фото: пресс-служба администрации Волоколамского г.о.

Двенадцать прогулочных веранд обустроили на территории детского сада №9 в Волоколамске, кроме того, там установили новые игровые и спортивные элементы, сообщает пресс-служба городского округа.


«Здание детского сада №9 было открыто после капитального ремонта в начале текущего года, а к концу года завершилось благоустройство прилегающей территории. Для удобства детей все 12 новых веранд оснащены ящиками скамьями для хранения игрушек. Кроме того, заасфальтированы подходы к верандам», — говорится в сообщении.
Глава Волоколамского округа Наталья Козлова отметила, что весной одна из веранд будет доработана: там установят дополнительный навес для колясок. Кроме того, на стены планируется наклеить красивые картинки.

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#волоколамск
#детский сад
#наталья козлова
#детсад
Руцкой дал жесткий совет Хинштейну для управления Курской областью
Руцкой: советую Хинштейну зачистить Курскую область от падали
06 декабря 2024, 11:11

Фото: iStock/N-sky

Бывший глава Курской области Герой Советского Союза Александр Руцкой посоветовал новому главе региона Александру Хинштейну «зачистить область от падали, которая залезла в органы власти». По его словам, новоиспеченному губернатору нужно крайне жестким и не идти на компромиссы.
«Дал бы ему такой совет: никаких компромиссов, только жесткость, потому что я знаю, что я говорю. Ни с кем не церемониться. Жесткость, надо зачистить регион от всей этой падали, которая залезла в органы власти. Александру Евсеевичу только добра желаю. Только жесткость, жесткость, причем в кубе. По-другому там не понимают», — пояснил Руцкой в беседе с NEWS.ru.
Напомним, накануне, 5 декабря, президент России Владимир Путин подписал указ о назначении депутата Госдумы Александра Хинштейна временно исполняющим обязанности губернатора Курской области. Новый глава региона подчеркнул необходимость сделать все, чтобы все жители Курской области чувствовали, что они — часть страны. Что известно о Хинштейне и какие задачи перед ним поставил президент — в материале «Радио 1».

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#радио 1
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#страны
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#регион
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«Не награда»: Депутат Милонов оценил назначение Хинштейна на должность главы Курской области
Депутат Милонов: Хинштейну на новой должности придется работать круглосуточно
06 декабря 2024, 11:03

Александр Хинштейн (Фото: Риа Новости/ Мария Девахина)

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении депутата Госдумы Александра Хинштейна временно исполняющим обязанности губернатора Курской области. Депутат выразил благодарность президенту России и пообещал приложить все усилия для оправдания оказанного доверия.
Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с «Радио 1» заявил, что решение о назначении Александра Хинштейна губернатором Курской области было для него неожиданным.

«Для меня это решение было очень неожиданно, потому что Александр Евсеевич эффективно руководил Комитетом по информационной политике в Госдуме. И для него это серьезное назначение. Не могу сказать, что это в данном моменте это какая-то награда, нет, это очень серьезное задание. Курская область — одна из самых сложнейших сейчас, она единственная в такой ситуации оказалась. Поэтому губернатору придется работать там круглосуточно и выполнять не только обычные функции», — сказал он.

По его словам, помимо контртеррористической операции, в Курской области нужно уделять внимание жизни обычных людей, что добавляет ответственности и дополнительной работы.

«Поэтому здесь соединяются сразу две должности в одной, и это задача не из простых. Я искренне надеюсь, что Александр Евсеевич справится. Желаю ему удачи», — поделился Милонов.

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#президент
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В Подмосковье снизилось число ДТП с погибшими и ранеными
06 декабря 2024, 10:54

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Число дорожно-транспортных происшествий с погибшими и ранеными в Московской области за 11 месяцев текущего года составило 3520, что на четыре процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Число ДТП снизилось на четыре процента, также погибших стало меньше на три процента, а число раненых уменьшилось на шесть процентов», — сказал глава Минтранса области Алексей Гержик.
Он добавил, что в ноябре этого года самым частым видом ДТП стал наезд на пешеходов: как вне переходов, так и на переходах. Кроме того, частыми видами аварий стали столкновения автомобилей, съезды с дорог и наезд на стоящий транспорт.

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#минтранс мо
#дтп
#статистика
#алексей гержик
#московская область
#подмосковье
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Каширская школа-интернат приняла участие в акции «Коробка храбрости»
06 декабря 2024, 10:33

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Ученики и педагоги Каширской коррекционной общеобразовательной школы-интерната приняли участие в акции партии «Единая Россия» «Коробка храбрости» по сбору подарков для детей, проходящих лечение в больницах и хосписах, сообщает пресс-служба администрации городского округа Кашира.
«Наша школа уже не первый год принимает участие в этой акции. Она направлена на поддержку детей, которым выпали сложные испытания: операции, болезненные процедуры, длительное лечение. С таким бывает непросто справиться и взрослым, а для детей это становится настоящим испытанием», — отметила учительница школы-интерната Ольга Гречишкина.
Все подарки, собранные в ходе акции, представители местного отделения «Единой России» передадут в поликлинику №2 Каширской центральной районной больницы.

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#кашира
#благотворительная акция
#дети
#школа
#единая россия
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Молодая учёная приобрела квартиру благодаря «Социальной ипотеке»
06 декабря 2024, 10:29

Фото: Министерство жилищной политики Московской области

Ученый-ядерщик из Ставропольского края переехала в Подмосковье, узнав о программе «Социальная ипотека», и теперь ей предстоит провести ремонт в своей собственной квартире в Дубне, сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
Младший научный сотрудник в лаборатории радиационной биологии Объединенного института ядерных исследований Дарья Шамина рассказывает, что увлечение точными науками зародилось у нее еще в школьные годы. Для получения высшего образования она выбрала университет в Московской области.
«В моем родном городе проходила акция университета, находящегося в Дубне, и нам рассказывали, что молодые ученые могут в дальнейшем обзавестись жильем. Переехав в Дубну, здесь же я устроилась на работу. Объекты наших исследований клетки человека. Потенциально это может стать огромным вкладом в развитие медицины, вдобавок изучение влияний космических излучений на человека способствует освоению вселенной», — рассказала девушка.
Изначально Дарья жила общежитие, но, подробно изучив условия жилищной программы, решила принять в ней участие.

Программа «Социальная ипотека» была запущена в Подмосковье в 2016 году по инициативе губернатора Московской области. Она предоставляет возможность получить собственное жилье специалистам в различных областях, например, медикам, учителям, молодым учёным и молодым специалистам в области ОПК и тренерам.

Подробную информацию о том, кто может воспользоваться программой и какие условия необходимо выполнить для получения ипотеки, можно найти на официальном сайте Министерство жилищной политики Московской области.

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Репетиторство в России планируют заменить бесплатными услугами
Чернышенко сообщил, что репетиторство в РФ хотят заменить бесплатными услугами
06 декабря 2024, 10:24

Фото: iStock/Valeriy_G

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что будущая стратегия развития образования РФ на период до 2036 года включает в себя вопрос репетиторства — его планируют заменить бесплатными услугами. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, родители вынуждены тратить деньги на платные услуги репетиторов, которые зачастую являются учителями либо уходят из учителей и становятся репетиторами и самозанятыми. Вице-премьер отметил, что замена репетиторства бесплатными услугами повысит качество образования учащихся.

Чернышенко заключил, что данный вопрос будет отражен в стратегии развития образования в стране.

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#егэ
#родители
#услуги
#образование
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В Московском авиационном институте обсудили права человека в эру цифровизации
06 декабря 2024, 09:59

Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО

Итоговую лекцию цикла просветительских мероприятий «Права человека в условиях цифровизации» омбудсмена Московской области Ирины Фаевской провели в Московском авиационном институте, темой лекции стали «Цифровые вызовы государственного управления», сообщает пресс-служба подмосковного уполномоченного по правам человека.
«В эпоху цифровизации необходимо разрабатывать механизмы защиты прав человека, которые учитывают новые угрозы и вызовы. Это требует совместных усилий государства, гражданского общества и частного сектора. И об этом важно говорить», — отметила актуальность темы лекции Ирина Фаевская.
Лекцию прочитал на кафедре МАИ «Менеджмент и маркетинг высокотехнологичных отраслей промышленности» советник омбудсмена Подмосковья, доктор экономических наук, профессор кафедры управления активами МГИМО Сергей Камолов.

Сергей Камолов (фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО)

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#уполномоченный
#цифровизация
#лекция
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Курьеры обогнали по зарплате врачей, журналистов и айтишников
Курьеры в России превзошли по зарплате врачей, журналистов и IT-специалистов
06 декабря 2024, 09:50

Фото: iStock/nirat

Курьеры в России обогнали по росту зарплат медиков, журналистов и IT-специалистов. Об этом со ссылкой на исследование hh.ru и ПЭК информирует РБК.
С января по ноябрь медианная зарплата работников служб доставки выросла на 15%, до 115,6 тыс рублей в месяц. Этот показатель существенно выше, чем у врачей (88,4 тыс рублей), учителей (47 тыс рублей) и IT-специалистов (заработная плата BI-аналитиков и аналитиков данных равна 114,2 тыс рублей).

Подобную тенденцию специалисты объясняют нехваткой курьеров: с начала этого года количество вакансий увеличилось более чем на 36%, а число резюме при этом сократилось на 9%. Помимо высокой зарплаты, потенциальных соискателей мотивируют гибким графиком, системой бонусов и дополнительными социальными гарантиями.

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#деньги
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#зарплаты
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В округе Серебряные Пруды 9 декабря отключат свет в двух населённых пунктах
06 декабря 2024, 09:43

Фото: istockphoto.com/puhimec

Временное отключение электроэнергии в связи с проведением плановых ремонтных работ планируется провести в двух населённых пунктах городского округа Серебряные Пруды в понедельник, 9 декабря, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета со ссылкой на компанию «Россети Московский регион».
«Отключение электричества будет проводиться с 8:00 до 17:00 на период не более двух часов в садоводческом товариществе «Совхозный», расположенном на территории посёлка Успенский, и на Юбилейной улице в микрорайоне Южный села Узуново», — говорится в сообщении.
На территории, которую затронет отключение электроэнергии, проживают 1427 человек и расположен один социально значимый объект.

Ранее сообщалось, что на дорогах городского округа Серебряные Пруды с начала недели проводятся массовые проверки в рамках профилактического мероприятия «Нетрезвый водитель».

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#электроэнергия
#отключение
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