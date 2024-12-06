На территории отремонтированного детсада в Волоколамске установили 12 веранд

Фото: пресс-служба администрации Волоколамского г.о.
Двенадцать прогулочных веранд обустроили на территории детского сада №9 в Волоколамске, кроме того, там установили новые игровые и спортивные элементы, сообщает пресс-служба городского округа.
«Здание детского сада №9 было открыто после капитального ремонта в начале текущего года, а к концу года завершилось благоустройство прилегающей территории. Для удобства детей все 12 новых веранд оснащены ящиками скамьями для хранения игрушек. Кроме того, заасфальтированы подходы к верандам», — говорится в сообщении.Глава Волоколамского округа Наталья Козлова отметила, что весной одна из веранд будет доработана: там установят дополнительный навес для колясок. Кроме того, на стены планируется наклеить красивые картинки.
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