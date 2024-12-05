В Волоколамске снесли расселённый жилой дом

Одноэтажный деревянный многоквартирный дом, построенный в середине прошлого века и находившийся в аварийном состоянии, снесли на Ямской улице в Волоколамске, сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
«Дом был расположен рядом с жилой застройкой. Общая площадь здания составляла 144 квадратных метра. Проведённое обследование показало, что дом непригоден для жизни, поэтому жильцов из шести квартир расселили, а постройку внесли в список на ликвидацию. В ноябре текущего года аварийную постройку снесли», — говорится в сообщении.В настоящее время дом полностью демонтирован, участок расчищен от строительного мусора. Решение о том, как использовать освободившуюся территорию, администрация муниципалитета ещё не приняла.
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