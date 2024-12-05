В Волоколамске снесли расселённый жилой дом

План призыва на весну 2025 года в России пока не утвержден. В 2022 году на службу отправились 134 000 чел., в 2023 г. — 147 000 новобранцев, а весной 2024 — 150 тыс. Очевидна тенденция к увеличению численности призывников. Однако точно известно, что весенний призыв 2025 года сопровождается новыми особенностями законодательства, которые вступили в силу с января 2024 года. Подробности – в материале «Радио 1».