В двух округах Подмосковья оптимизировали работу шести светофоров

Видео: пресс-служба МТДИ МО
Режим работы шести светофоров изменили на территории округов Щёлково и Лосино-Петровский для оптимизации дорожного движения, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«В городе Щёлково на трёх светофорах, регулирующих движение на Фряновском шоссе, был добавлен режим «красный всем». А на территории рабочего посёлка Монино округа Щёлково изменили режим работы светофора на перекрёстке Московской и Железнодорожной улиц, благодаря чему интервал движения по главной дороге из Лосино-Петровского в сторону Горьковского шоссе увеличился с 74 до 130 секунд», — говорится в сообщении.В Лосино-Петровском округе также увеличили интервал движения по главной дороге от города в сторону рабочего посёлка Монино с 73 до 130 секунд. Для этого был изменён режим работы светофоры на пересечении двух шоссе: Монинского и Носовихинского. Кроме того, в рабочем посёлке Свердловский была скорректирована работа светофора, регулирующего проезд на перекрёстке Монинского шоссе с дорогой в сторону Орловки.
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Лев Каштанов