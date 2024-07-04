На территории Подмосковья за неделю выявили более 700 вандальных надписей

Фото: пресс-служба Минчистоты МО
Свыше 700 вандальных надписей граффити выявили на фасадах многоквартирных домов в Московской области за минувшую неделю при помощи видеокамер системы «Безопасный регион» и мобильных комплексов с искусственным интеллектом, сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
«Из более чем 700 выявленных за неделю вандальных рисунков и посторонних объявлений в объективы камер «Безопасного региона» попало 562, а 169 зафиксировали в ходе патрулирования мобильные комплексы с искусственным интеллектом», — уточняется в сообщении.Работа о очистке стен от вандальных надписей и рисунков уже началась: граффити или смоют, или закрасят.
В министерстве напомнили, что нанесение нелегальных граффити квалифицируется Уголовным кодексом РФ как вандализм, виновным в этом преступлении грозят крупные штрафы и даже до трёх лет лишения свободы.
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