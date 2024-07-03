Программа обустройства троп для пешеходов «Пешком» завершена на 65%

Фото: пресс-служба Минчистоты МО
Подмосковная программа по улучшению условий для пешеходов «Пешком» завершена на 65%. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и госжилнадзору Московской области.
В этом году в регионе планируется благоустроить 481 пешеходную коммуникацию в 46 городских округах. Сейчас обустройство завершено в 26 муниципалитетах
Он добавил, что работы стартовали в мае и завершатся к концу лета.
Читайте также:
В Московской области выполнено 74% плана по ремонту асфальта во дворах
На мусороперерабатывающих предприятиях Подмосковья нашли необычные предметы
В Московской области представили новую забаву – экологический теннис
«Мы с муниципалитетами выполнили 65% общего плана работ в рамках программы. Отремонтировано и устроено 314 пешеходных коммуникаций, продолжается благоустройство ещё 63 троп. Информация по каждому городскому округу доступна на информационных стендах. Там указаны все подробности: подрядная организация, сроки и виды работ», – рассказал зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.
Он добавил, что работы стартовали в мае и завершатся к концу лета.
Читайте также:
В Московской области выполнено 74% плана по ремонту асфальта во дворах
На мусороперерабатывающих предприятиях Подмосковья нашли необычные предметы
В Московской области представили новую забаву – экологический теннис
Лора Луганская