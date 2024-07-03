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В Орехово-Зуеве открыли площадку для приёма вторсырья в новом формате

03 июля 2024, 18:54
Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

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В Орехово-Зуевском городском округе открыли новую площадку «Мегабак», где можно сдать крупногабаритные отходы, макулатуру, цветные металлы, пластик и покрышки от автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и госжилнадзору Московской области.
Особенность площадки – в том, что все собранные крупногабаритные отходы отправляют на предприятия-переработчики, минуя сортировку, что позволяет эффективно использовать вторичные ресурсы.
«В Подмосковье это 62-я площадка проекта «Мегабак». Она является одной из самых современных. Также это 19-я по счету площадка, которая принимает вторичные ресурсы за деньги. Благодарю этому проекту местные жители могут не только менять отходы на доходы, но и грамотно утилизировать их», – пояснил зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.


Как отметили в министерстве, на открытие площадки один из жителей принес более 5 кг собранных жестяных банок и получил за это денежное вознаграждение.
Площадка расположена по адресу: Ликино-Дулёво, улица Советская, у дома № 34.

График работы: с понедельника по пятницу – с 9:00 до 19:00, по субботам – с 10:00 до 17:00.

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#отходы
#московская область
Шольц отправляет Макрону сочувственные СМС после поражения на выборах его блока
Spiegel: Шольц отправляет утешительные СМС Макрону после поражения его коалиции
03 июля 2024, 18:57

Фото: РИА Новости/Стрингер

Канцлер Германии Олаф Шольц каждый день шлет утешительные СМС президенту Франции Эммануэлю Макрону после поражения его коалиции на парламентских выборах. Об этом информирует Der Spiegel.
По словам Шольца, политики обсуждают удручающую ситуацию, которая происходит во Франции сегодня. Канцлер ФРГ отметил, что во Франции необходимо «не допустить создания правительства, которое будет возглавлять правая популистская партия».

Шольц ​выразил надежду на то, что в дальнейшем ​французы, которых он «так любит и ценит» ​одержали победу.

Напомним, 1 июля во дворце президента Франции Макрон провёл заседание своего кабинета министров. После встречи многие политики были обеспокоенными. Среди них — премьер-министр Габриэль Атталь и министр сельского хозяйства Аньес Панье-Рюнаше. По итогам первого тура парламентских выборов партия Эммануэля Макрона заняла третье место с 20% голосов.

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#фрг
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Путин: Россия и КНР могут стабилизировать ситуацию на мировой арене
03 июля 2024, 17:40

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что взаимодействие Москвы и Пекина является одним из главных стабилизирующих факторов в мире, сообщили в RT.
Россия и Китай не стремятся к созданию каких-либо блоков или союзов, направленных против кого-либо. Они сотрудничают на принципах равноправия и взаимной выгоды, как подчеркнул президент Российской Федерации Владимир Путин во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане.

«Российско-китайское взаимодействие в мировых делах выступает одним из главных стабилизирующих факторов на международной арене», — заявил Владимир Путин.

Ранее президент Путин заявил о планах России и Китая углублять сотрудничество в различных сферах, включая высокие технологии.

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#китай
#сотрудничество
#технологии
#шос
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В Астане стартовали переговоры между Владимиром Путиным и Си Цзиньпином
03 июля 2024, 16:55

Фото: РИА Новости / Михаил Метцель

В Астане, на полях саммита ШОС, начались переговоры между президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.
Встреча двух лидеров проходит в переговорном зале отеля «Ритц Карлтон», сообщили в РИА ​Новости.

«Утром 3 июля Владимир Путин прибыл в Астану для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Лозунг мероприятия — «Укрепление многостороннего диалога — стремление к устойчивому миру и развитию», — сообщили в издании.

В ходе саммита планируется подписать 24 совместных документа, а также принять итоговую декларацию и заявление о приверженности участников объединения принципам добрососедства и единства.

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Политолог Михайлов призвал не слушать слова Стубба о звонке Си Цзиньпина
03 июля 2024, 16:12

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Политолог Евгений Михайлов призвал не обращать внимание на заявление президента Финляндии Александра Стубба о том, что один звонок китайского лидера Си Цзиньпина способен прекратить конфликт на Украине.
Он отметил, что подобные высказывания являются дискредитацией России как самостоятельной и независимой страны.

«К мнению руководителя Финляндии прислушиваться абсолютно не стоит. Эта страна действует полностью в рамках и по задачам США и партнеров. Особенно на фоне того, что она сейчас решила полностью предоставить доступ американским военным к своим 15 военным базам», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Михайлов.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко раскрыл, что самое сложное для настоящего президента.

«Каждый день утром, вечером, ночью ты просыпаешься в холодном поту и думаешь: «Тебе же доверили. Как бы не подвести», — отметил в беседе с RT Лукашенко.

Также Лукашенко заявлял о том, что Россия и Белоруссия имеют единые ценности и цели.

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Эрдоган пригласил Путина в Турцию
03 июля 2024, 16:09

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган встретились в Астане на полях саммита ШОС.
Эрдоган заявил, что он продолжает «телефонную дипломатию» с российским лидером.

«Мы проводим телефонную дипломатию, но тем временем наши друзья (министры - прим. ред.) поддерживают связь друг с другом», — цитирует РИА Новости слова президента Турции.

Он добавил, что целью Анкары и Москвы является товарооборот в 100 млрд долларов. Отмечается, что в Кремле озвучивали такую стратегическую цель еще в июне 2015 года. Кроме того, Эрдоган проинформировал о ходе переговоров о строительстве станции «Синоп», призвал к сдаче в эксплуатацию АЭС «Аккую» и пригласил Владимира Путина с визитом в Турцию.

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Лукашенко: Россия и мы – это единые ценности
03 июля 2024, 15:58

Фото: Сайт Кремля

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москва и Минск имеют единые ценности и цели.
«Россия и мы — это единые ценности, это единые замыслы, это единые цели. Ни с каким другим государством мы не имеем подобные отношения. Всё-таки не зря были столько в одном государстве», — приводит RT слова Лукашенко.

До этого депутат парламента Сербии от партии «Двери» Иван Костич прокомментировал слова сербского лидера Александра Вучича о союзничестве Белграда с Вашингтоном.

«США и НАТО являются врагами Сербии, и так считают 85% сербских граждан. Вучич не русофил. Я считаю, что, если бы Сербией руководил человек, который гораздо лучше знает и ценит российско-сербские отношения, наше взаимное сотрудничество было бы на гораздо более высоком уровне. Но хорошо, что Сербия не ввела российские санкции во время правления Вучича», — отметил в беседе с «Царьградом» Костич.

Ранее Александр Лукашенко сообщил, что Минск в ходе обмена вернул на Украину диверсанта Андрея Швеца, который участвовал в атаке на самолет А-50 ВКС РФ на аэродроме Мачулищи в союзной республике.

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Во Франции неизвестные похитили легендарный меч в Камне
Неизвестные похитили легендарный меч Роланда во Франции
03 июля 2024, 15:56

Фото: IStock/fergregory

Неизвестные во Франции вынули из скалы меч Дюрандаль, по легенде принадлежавший рыцарю Роланду, и унесли его, передает La Depache со ссылкой на мэра города Рокамадура Доминика Ленфанта.
Меч находился на высоте 10-метровой скалы неподалеку от города. Длина меча составляет 80 сантиметров. Он является собственностью государства и был выкован специально для нанесения несмертельных ранений, иными словами выполнял декоративную функцию.

Согласно легенде, мечом владел рыцарь Роланд, служивший королю Карлу Великому в VIII веке. В одном из сражений, ангелы ниспослали Роланду этот меч. Его окружили враги и чтобы не передавать великое оружие в руки неприятеля, он подбросил его в воздух. Меч пролетел сотни километров и врезался в скалу близ Рокамадура.

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DPA: НАТО не удалось договориться о многолетней финансовой помощи Киеву
03 июля 2024, 15:09

Фото: сайт НАТО

Страны НАТО не смогли договориться о долгосрочной помощи Украине. Об этом сообщило немецкое агентство DPA со ссылкой на свои источники.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг не смог убедить союзников взять на себя многолетние обязательства оказывать финансовую помощь киевскому режиму.

«Отмечается, что представители Североатлантического альянса смогли договориться о предоставлении Украине помощи только в размере 40 миллиардов евро в течение 2025 года», — отметили в издании.

Ранее Столтенберг заявил, что в США при любом президенте поддержат Украину и НАТО.

С 24 февраля 2022 года Российская Федерация проводит специальную военную операцию. Недавно глава Министерства обороны России Андрей Белоусов подчеркнул, что именно страны Запада сыграли ключевую роль в возникновении и развитии украинского кризиса.

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Рябков исключил контакты с США после опасного сближения БПЛА с самолетами РФ
03 июля 2024, 15:03

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что никаких контактов с США после опасного сближения американских беспилотников с российскими самолетами не будет. Об этом информирует ТАСС.
Рябков подчеркнул, что Москва также не будет инициировать контакты с Вашингтоном по данному вопросу.

Ранее заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США продолжат полеты над международными водами Черного моря. ​За последнее время, по данным российского оборонного ведомства, над акваторией Черного моря возросла интенсивность полетов стратегических американских БПЛА.

Напомним, 1 июля текущего года замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон Юрий Попов сообщил, что беспилотный летательный аппарат США MQ-9 Reaper опасно сблизился с самолетом Ан-30 ВКС России в воздушном пространстве Сирии.

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