В Орехово-Зуеве открыли площадку для приёма вторсырья в новом формате

Фото: пресс-служба Минчистоты МО
В Орехово-Зуевском городском округе открыли новую площадку «Мегабак», где можно сдать крупногабаритные отходы, макулатуру, цветные металлы, пластик и покрышки от автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и госжилнадзору Московской области.
Особенность площадки – в том, что все собранные крупногабаритные отходы отправляют на предприятия-переработчики, минуя сортировку, что позволяет эффективно использовать вторичные ресурсы.
Как отметили в министерстве, на открытие площадки один из жителей принес более 5 кг собранных жестяных банок и получил за это денежное вознаграждение.
Площадка расположена по адресу: Ликино-Дулёво, улица Советская, у дома № 34.
График работы: с понедельника по пятницу – с 9:00 до 19:00, по субботам – с 10:00 до 17:00.
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«В Подмосковье это 62-я площадка проекта «Мегабак». Она является одной из самых современных. Также это 19-я по счету площадка, которая принимает вторичные ресурсы за деньги. Благодарю этому проекту местные жители могут не только менять отходы на доходы, но и грамотно утилизировать их», – пояснил зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.
Как отметили в министерстве, на открытие площадки один из жителей принес более 5 кг собранных жестяных банок и получил за это денежное вознаграждение.
Площадка расположена по адресу: Ликино-Дулёво, улица Советская, у дома № 34.
График работы: с понедельника по пятницу – с 9:00 до 19:00, по субботам – с 10:00 до 17:00.
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Лора Луганская