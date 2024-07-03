С начала года в Подмосковье починили более 150 общедомовых приборов учёта

Фото: пресс-служба Минчистоты МО
Общедомовые приборы учёта коммунальных ресурсов отремонтировали более чем в 150 многоквартирных домах Московской области с начала года, работы провели по запросам жителей, сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
«Общедомовой прибор учета (ОДПУ) необходим для отслеживания объема потребления таких ресурсов, как электроэнергия, вода, газ или тепло, во всем доме. С начала года управляющие компании Московской области выполнили более 150 задач по ремонту общедомового прибора учета в доме», — говорится в сообщении.В министерстве пояснили, что разница в показаниях между индивидуальными и общедомовыми приборами учёта позволяет узнать, сколько ресурса тратится на работу лифтов, освещение подъезда, работу насосов в подвале и пр. Эти расходы распределяются между жильцами.
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