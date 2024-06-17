На территории Серебряных Прудов пройдет профилактическое мероприятие «Автобус»

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На территории г.о. Серебряные Пруды в течение следующей недели пройдет профилактическое мероприятие «Автобус». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Серебряные Пруды.
Профилактические мероприятия будут проводится для профилактики и снижения аварийных ситуаций с участием автобусов.
При проведении мероприятия особое внимание уделяется соблюдению режима руда и отдыха водительским составом, технической исправности автобуса и профилактике нарушений при перевозке пассажиров.
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«В целях снижения уровня аварийности на пассажирском транспорте, усиления контроля за соблюдением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями требований законодательства при осуществлении пассажирских перевозок, а также пресечения нарушений требований Правил дорожного движения в период с 17 по 23 июня 2024 года на территории Московской области пройдёт профилактическое мероприятие «Автобус», — поделились в пресс-службе.
При проведении мероприятия особое внимание уделяется соблюдению режима руда и отдыха водительским составом, технической исправности автобуса и профилактике нарушений при перевозке пассажиров.
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Мира Полтева