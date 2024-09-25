На территории школы №7 в Дубне появится полоса препятствий

Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна
Полосу препятствий строят на территории школы №7 в Дубне, площадка под неё же подготовлена, в настоящее время ведётся монтаж элементов, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Он добавил, что сдать полосу препятствий планируется до конца недели или, в крайнем случае, в понедельник.«Площадка выровнена, с неё снят растительный грунт, приступили к монтажу полосы препятствий. Эту работу закончим сегодня, а завтра будем отсыпать площадку песком», — сообщил представитель компании-подрядчика Василий Новиков.
На полосе препятствий будет установлено семь элементов, включая «окоп», «лабиринт» и «Разрушенный мост». Все элементы сертифицированы и подходят для детей. Как отметил глава городского округа Дубна Максим Тихомиров, тренировки на полосе препятствий будут проходить ученики седьмой школы.
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