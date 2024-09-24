Мобилизованным из Дубны отправили более тонны гумпомощи и легендарную «буханку»

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна
Дубненским мобилизованным передали более тонны гуманитарной помощи и легендарную «буханку». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Сбор проходил в штабе местного отделения «Союза женщин России» с августа. Коробки, наполненные самыми нужными вещами – от термобелья до маскировочных сетей, погрузили в машину.
Запрос поступил от штурмового отряда Ямпольского полка, где находятся дубненские мобилизованные.
Главное – это сама машина, которую отправили бойцам. Дубна передала мобилизованным УАЗ-450. Его предоставили участник СВО с позывным «Архив» и его отец.
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«Мы отправляем тактическую обувь, одежду, продукты, медикаменты. Хотим поддержать их, победа будет за нами», – сказала председатель Союза женщин России городского округа Дубна Ольга Михайлова.
Запрос поступил от штурмового отряда Ямпольского полка, где находятся дубненские мобилизованные.
Главное – это сама машина, которую отправили бойцам. Дубна передала мобилизованным УАЗ-450. Его предоставили участник СВО с позывным «Архив» и его отец.
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Лора Луганская