На транспортных картах «Стрелка» появятся герои анимационного сериала «Йети и дети»

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
В январе 2025 года компания АО «Мострансавто» в сотрудничестве с анимационной студией КиноАтис и при поддержке Министерства транспорта Московской области представит уникальную зимнюю серию транспортных карт «Стрелка» для подмосковных учащихся с персонажами нового анимационного сериала «Йети и дети», сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Сценарист и режиссёр многосерийного проекта — Андрей Рубецкой, а продюсер — Вадим Сотсков.
Карты будут представлены в двух уникальных дизайнах с главными героями проекта — Йети и его друзьями, школьниками Лизой и Филиппом.
В начале следующего 2025 года в многофункциональные центры Московской области поступит 5000 экземпляров ограниченной серии ученических транспортных карт.
В 2024 году школьники и студенты Московской области совершили более 25 миллионов поездок в автобусах Мострансавто, используя карты «Стрелка» для учащихся и учащихся сельских районов.
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Карты будут представлены в двух уникальных дизайнах с главными героями проекта — Йети и его друзьями, школьниками Лизой и Филиппом.
Таким образом юные пассажиры познакомятся с новым проектом, а также будет создана атмосфера волшебства и зимнего настроения.«Наш новый сериал "Йети и дети" идеально вписывается в концепцию зимнего дизайна ученических транспортных карт "Стрелка". Лиза и Филипп будут спасать "снежного человека" от охотников, да и других проблем. Наш Йети — уникальный персонаж: в нашем сериале это заботливый отец и любитель сладенького, а его лохматых детишек можно также увидеть на транспортных картах "Стрелка"», — сказала коммерческий директор анимационной студии КиноАтис Наталия Бабич.
В начале следующего 2025 года в многофункциональные центры Московской области поступит 5000 экземпляров ограниченной серии ученических транспортных карт.
Экономия при оплате проезда на маршрутах компании с использованием карты «Стрелка» для учащихся составляет 50% за первые 35 поездок в месяц, а начиная с 36-й поездки снижается до 99% от стоимости тарифа.«Мы давно сотрудничаем со студией КиноАтис и регулярно выпускаем транспортные карты с любимыми детскими героями. Выпуск зимней серии карты "Стрелка" станет приятным сюрпризом для учащихся Подмосковья. Совершить поездку по данной карте школьники и студенты Московской области смогут во всех наших автобусах», — подчеркнули в Мострансавто.
В 2024 году школьники и студенты Московской области совершили более 25 миллионов поездок в автобусах Мострансавто, используя карты «Стрелка» для учащихся и учащихся сельских районов.
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Дайана Хусинова