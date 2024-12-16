Вице-мэр Ликсутов: Проезд по МСД может стать платным для жителей столицы

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Для москвичей могут ввести плату за проезд по Московскому скоростному диаметру (МСД). Об этом сообщил заместитель мэра столицы Максим Ликсутов.
В интервью изданию «Коммерсант» он сказал, что относительно данного вопроса сейчас рассматриваются самые разные предложения, но уходить от проблемы нельзя. Дело в том, что нагрузка на МСД растёт в геометрической прогрессии, пояснил вице-мэр. Поэтому перед властями города стоит выбор: либо эта дорога превратится в стабильно перегруженную трассу с пробками и заторами, либо за какую-то удобоваримую плату по ней можно будет проехать в определённое время, отметил Ликсутов.
По словам чиновника, опыт проспекта Багратиона (ещё одна платная дорога в Москве - прим. ред.) показал, что трасса, позволяющая быстро перемещаться из одного конца города в другой, будет востребована даже при высоких тарифах.
Справка: МСД (Московский скоростной диаметр) — это скоростная дорога, объединяющая Северо-Восточную и Юго-Восточную хорды. Практически она соединяет север, восток и юг Москвы в обход центра города. С февраля 2023 года за проезд по трассе взымается плата — 950 рублей. Но для машин с московскими и областными номерами проезд по ней пока бесплатный. Транзитный транспорт составляет в общем потоке всего 1%.
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По словам чиновника, опыт проспекта Багратиона (ещё одна платная дорога в Москве - прим. ред.) показал, что трасса, позволяющая быстро перемещаться из одного конца города в другой, будет востребована даже при высоких тарифах.
Справка: МСД (Московский скоростной диаметр) — это скоростная дорога, объединяющая Северо-Восточную и Юго-Восточную хорды. Практически она соединяет север, восток и юг Москвы в обход центра города. С февраля 2023 года за проезд по трассе взымается плата — 950 рублей. Но для машин с московскими и областными номерами проезд по ней пока бесплатный. Транзитный транспорт составляет в общем потоке всего 1%.
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Александр Бойцов