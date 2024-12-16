Вице-мэр Ликсутов: Проезд по МСД может стать платным для жителей столицы

Корпорация Apple планирует представить ультратонкий iPhone, а также новые складные устройства в двух вариантах. Об этом пишет американское издание The Wall Street Journal (WSJ).

Для уменьшения размеров девайса в Apple хотят упростить систему камер. Стоимость обновленной версии смартфона будет ниже линейки Pro.



В складных версиях планируется появление девайса, который будет предназначен для использования в качестве ноутбука. Предполагаемый размер экрана равен 19 дюймам, или 48 сантиметрам. Второе складное устройство будет выполнять функции iPhone. Презентация новинок стартует с начала 2025 года.

Иван Мусатов