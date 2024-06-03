На трассе М-9 «Балтия» в Подмосковье обновят 25 км асфальта

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Верхний слой дорожного покрытия поменяют на нескольких участках федеральной трассы М-9 «Балтия» в Московской области, общая протяжённость отремонтированного полотна составит 25 километров, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона со ссылкой на Центравтомагистраль.
«Технология замены верхнего слоя покрытия позволяет ликвидировать колейность и прочие дефекты, а также продлить срок службы конструктивных слоев дорожной одежды», — отмечается в сообщении.Работы по замене верхнего слоя покрытия начались на проблемных участках с 68 по 83 км Новорижского шоссе, кроме того, асфальт обновят на нескольких участках с 22 по 50 километр трассы.
Ремонт ведётся круглосуточно, весь объём работ планируется выполнить до конца сентября текущего года.
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