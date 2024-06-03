В Подмосковье идёт строительство более 20 тротуаров

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Строительство тротуаров ведётся вдоль 26 участков региональных дорог в 17 городских округах Московской области, при этом один новый тротуар уже обустроен, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Строительство продолжается в 17 округах, строим свыше 26 километров тротуаров. А в Дзержинском на улице Энергетиков уже закончили обустройство тротуара протяжённостью более 640 метров с велодорожкой», — рассказал глава регионального Минтранса Алексей Гержик.В министерстве уточнили, что в рамках строительства тротуаров дорожники обустраивают корыто, укладывают песчаное и щебёночное основания, устанавливают бордюрный камень и укладывают асфальтобетонное покрытие.
Всего до конца года вдоль подмосковных дорог планируется обустроить более 65 километров новых тротуаров.
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