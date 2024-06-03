Водителям Подмосковья объяснили, как избежать ДТП с дикими животными

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Минтранс Подмосковья рассказали водителям, как избежать ДТП с дикими животными. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
За прошедший месяц в московской области произошло пять ДТП с дикими животными.
Кроме этого, дикие животные наиболее активны в темное время суток. В период с 19:00 до 2:00 часов ночи водители транспортных средств должны с особой внимательностью передвигаться вне населенных пунктов.
Если вы все же попали в ДТП с животными, то остановитесь, включите «аварийку» и выставите знак аварийной остановки. Сообщите о происшествии в Госавтоинспекцию и Госохотнадзор и оставайтесь на месте дожидаясь сотрудников.
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«Чтобы избежать наезда на диких животных водителям в первую очередь необходимо быть внимательными в зоне проезда знака «Дикие животные», а также неукоснительно соблюдать скоростной режим. Степень вероятности ДТП с животными и тяжесть последствий возрастает при скорости выше 60-70 км/час», — подчеркнули в министерстве.
Кроме этого, дикие животные наиболее активны в темное время суток. В период с 19:00 до 2:00 часов ночи водители транспортных средств должны с особой внимательностью передвигаться вне населенных пунктов.
Если вы все же попали в ДТП с животными, то остановитесь, включите «аварийку» и выставите знак аварийной остановки. Сообщите о происшествии в Госавтоинспекцию и Госохотнадзор и оставайтесь на месте дожидаясь сотрудников.
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Мира Полтева