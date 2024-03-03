На трассе «Таврида» у Феодосии запустили реверсивное движение.

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На участке автомобильной трассы «Таврида» в районе города Феодосия запущено реверсивное движение. Об этом написал в своем телеграм-канале министр транспорта Республики Крым Николай Лукашенко.
Уточняется, что запустить полное движение планируется до конца дня. Министр отметил, что ситуация с ограничениями в движении на автотрассе находится под его особым наблюдением.
Он обратился к водителям и попросил их не забывать о соблюдении временных дорожных знаков, чтобы избежать дорожно-транспортных происшествий и обеспечить безопасность на трассе.
Ранее утром 3 марта Минобороны России сообщило об ликвидации над Крымским полуостровом 38 вражеских беспилотных летательных аппаратов. В то же момент в сети появились данные о временных ограничениях движения по автомобильной трассе «Таврида».
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Он обратился к водителям и попросил их не забывать о соблюдении временных дорожных знаков, чтобы избежать дорожно-транспортных происшествий и обеспечить безопасность на трассе.
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Дана Игумнова