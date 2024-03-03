В США сообщили, что затонувший в Красном море сухогруз перевозил 21 тысячу тонн удобрений

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Британский сухогруз Rubymar, затонувший в Красном море после атаки йеменских мятежников-хуситов из движения «Ансар Аллах», в феврале перевозил порядка 21 тысяч тонн удобрений.
Об этом сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM).
Уточняется, что удобрения содержат в составе сульфат и фосфат аммония, что может навредить природе в районе Красного моря.
Сухогруз Rubymar, следовавший под флагом Белиза из Объединенных Арабских Эмиратов в Болгарию, получил сильные повреждения в результате нападения хуситов в середине февраля. Экипажу пришлось быстро покинуть судно. Планировалось, что с помощью кораблей ВМС США сухогруз, построенный в 1997 году, перевезут в порт Джидда в Саудовской Аравии.
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Дана Игумнова