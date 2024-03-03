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В США сообщили, что затонувший в Красном море сухогруз перевозил 21 тысячу тонн удобрений

03 марта 2024, 10:48
Фото: istockphoto / nektofadeev@gmail.com

Фото: istockphoto / nektofadeev@gmail.com

Британский сухогруз Rubymar, затонувший в Красном море после атаки йеменских мятежников-хуситов из движения «Ансар Аллах», в феврале перевозил порядка 21 тысяч тонн удобрений.
Об этом сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM).

Уточняется, что удобрения содержат в составе сульфат и фосфат аммония, что может навредить природе в районе Красного моря.


Сухогруз Rubymar, следовавший под флагом Белиза из Объединенных Арабских Эмиратов в Болгарию, получил сильные повреждения в результате нападения хуситов в середине февраля. Экипажу пришлось быстро покинуть судно. Планировалось, что с помощью кораблей ВМС США сухогруз, построенный в 1997 году, перевезут в порт Джидда в Саудовской Аравии.

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#сша
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«Китайский шок»: Мир ожидает очередной крупный наплыв китайских товаров
WSJ: Мир во второй раз столкнётся с наплывом китайских товаров
03 марта 2024, 10:55

Фото: iStock/Toa55

КНР вновь приступила к наращиванию производственных мощностей, поэтому мир вскоре столкнётся с наплывом товаров из Китай, об этом пишет Wall Street Journal.
«В конце 1990-х и начале 2000-х годов США и мировая экономика пережили «китайский шок» — бум импорта дешевых товаров китайского производства. Повторение этого может быть уже на подходе, поскольку Пекин удваивает экспорт, чтобы оживить рост экономики страны», — сообщили в издании.

Как уточнили в WSJ, сейчас Китай производит гораздо больше товаров, чем необходимо внутреннему рынку, именно поэтому их продукция будет массово проникать на международную арену.

При этом, в прошлый раз «китайский бум» практически разорил некоторые западные заводы, но помог сдержать рост инфляции внутри страны.

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#китай
#товары
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Сийярто намерен посетить форум «Атомэкспо» в Сочи
Глава МИД Венгрии Сийярто заявил о планах приехать на форум «Атомэкспо» в Сочи
03 марта 2024, 08:57

Фото: istockphoto / rarrarorro

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил РИА Новости, что планирует приехать на форум «Атомэкспо» в Сочи.
По его словам, он будет рад приезду в Россию, так как РФ и Венгрии в сфере ядерной энергетики сотрудничают успешно. Об этом Сийярто заявил в ходе Дипломатического форума в Анталье.

Напомним, что один из масштабных форумов в области мирного атома «Атомэкспо-2024» состоится 25-26 марта в Сочи на федеральной территории Сириус в Парке науки и искусств «Сириус». На мероприятии встретятся главы государственных структур, крупнейших компаний мировой атомной индустрии, общественных организаций и международных специалистов.

Главная тема форума в текущем году – «Чистая энергетика: создавая будущее вместе». В планах обсудить роль ядерной энергетики в национальных стратегиях борьбы с изменениями климата.

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#форум
#энергетика
#сочи
#министр
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Известия: В России перенесут крайний срок замены лифтов с возрастом более 25 лет
03 марта 2024, 07:39

Более 78 тысяч лифтов в жилом фонде в России подлежат замене уже в 2025 году. Однако, как пишут «Известия», сделать это в срок не получится, поэтому Минстрой РФ предложил продлить соответствующую программу до 2027 или даже до 2030 года.
В среднем в год происходит замена около 15 тыс. лифтов, но одновременно с этим ежегодно устаревают еще 10 тысяч. Ускорить замену оборудования можно с помощью рассрочки от крупных производителей, софинансирования со стороны регионов и повышения ответственности собственников.

Министерство и общественный совет готовят предложения по модернизации лифтового хозяйства РФ. Главной проблемой при этом является финансирование замены лифтов в рамках программ капремонта. Поэтому продление программы по замене подъёмников до 2027 или 2030 года вполне может стать временем для выработки новых финансовых механизмов для собственников помещений и производителей лифтов.

Кроме того, важно решить проблему с безопасной эксплуатацией лифтов. Большинство УК сейчас подписывают договоры только на аварийное обслуживание и мелкий ремонт оборудования.

«Если происходит серьезная поломка, то ремонт идет по статье «Содержание внутридомового оборудования», из средств, которые жители платят управляющей компании, а не из средств на капремонт. Но не все компании добросовестно проводят обязательное ежегодное техническое освидетельствование лифтов, не имея специальной аккредитации», — рассказала «Известиям» Олеся Тыщенко, глава Координационного совета ассоциации председателей советов МКД Московской области.

В Подмосковье в ближайшие годы планируется заменить почти 600 лифтов (в 2024 году – 320, а в 2025 году – 277), сообщила ранее руководитель подмосковной Госжилинспекции Ольга Федина. Такая задача была поставлена лично губернатором Андреем Воробьёвым.

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#лифты
#ремонт
#россия
#московская область
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Всё больше финнов хотят переехать в Россию из-за боязни русофобии и фашизма
Журналист Хейсканен рассказал о росте числа жителей Финляндии, стремящихся в РФ
03 марта 2024, 07:02

Фото: iStock/Oleksii_Liskonih

Жители Финляндии все больше стремятся переехать в Россию из-за русофобии и фашизма в западных странах, рассказал в ходе беседы с телеканалом RT финский журналист Кости Хейсканен, который регулярно получает жалобы от финнов, которые страдают из-за своих общественно-политических взглядов. При этом саму цифру граждан Финляндии, желающих переехать, репортёр, к сожалению, не назвал.
По словам Хейсканена, речь идёт не о тех, кто повторяет пропагандистские тезисы местных СМИ, а высказывает собственное мнение касательно «ужасной России».

До этого новый президент Финляндии Александр Стубб заявил, что у страны не будет отношений с Россией до окончания спецоперации на Украине. Новоизбранный глава государства подчеркнул, что в настоящее время между Россией и Финляндией сохраняются дипломатические отношения между дипломатами и государственными служащими, а также взаимосвязи между пограничниками. Политических отношений между странами в данный момент нет.

Финляндия вряд ли будет возобновлять работу контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией. Об этом заявила глава Министерства внутренних дел Финляндии Мари Рантанен, сообщает Yle. Она отметила, что пока позиция Финляндии по этому вопросу не изменилась.

Ранее стало известно, что Финляндия не намерена открывать границу с Россией в феврале, поскольку до сих пор не найдено долгосрочное решение проблемы. Отмечается, что правительство страны не уверено в том, что решение проблемы на границе в принципе может быть найдено.

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#журналисты
#переезд
#россия
#финляндия
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Профсоюз американских пограничников высмеял Байдена и его распорядок дня
03 марта 2024, 06:24

Фото: iStock/jetcityimage

Профсоюз пограничников США высмеял президента Джо Байдена за его поездку к границе Техаса. В аккаунте Пограничной службы Соединённых Штатов в социальной сети X появился ироничный распорядок дня главы Белого дома.
☑️ Просыпаетесь в местечке под названием Браунсвилл;

☑️ Прочитайте большое сообщение телесуфлера: "Во всем виноват Трамп";

☑️ Поднимитесь на борт, спросите, кто такие люди в зеленой форме, скажите, что они "вяжут" нелегалов, выразите ужас, вздремните;

☑️ Проснитесь, вызовите полицию, отправляйтесь на пляж, вздремните.

12 января Минюст США обращался в Верховный суд в связи с ситуацией на границе с Мексикой. Ведомство утверждало, что власти Техаса пытаются заблокировать доступ пограничникам и федеральной нацгвардии к примерно 4 км границы. Согласно американскому законодательству, погранслужба ответственна за оформление мигрантов на территории США.

Ранее губернатор Техаса Грег Эббот обвинил президента США Джо Байдена в дестабилизации страны из-за подхода Белого дома к вопросу нелегальной миграции. Он подчеркнул, что Техас старается сохранить целостность Соединенных Штатов.

Проблема не нова для Соединенных Штатов. Власти Нью-Йорка открыто заявляли, что из-за наплыва мигрантов у них не хватает средств на госпрограммы для собственных граждан, а также на выполнение рутинных задач городской администрации, таких, например, как вывоз мусора.

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#юмор
#граница
#сша
#джозеф байден
#социальная сеть
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Названы главные тренды в IT-отрасли на 2024 год
Управляющий Skillfactory назвал главные тренды в IT-отрасли на 2024 год
03 марта 2024, 06:06

Фото: iStock/ gorodenkoff

Управляющий директор школы IT-профессий Skillfactory Егор Сорокин перечислил в беседе с RT основные тренды в IT-отрасли на 2024 год.
Так, по его словам, главная тенденция — восходящий тренд на импортозамещение, что повысит спрос на специалистов разного профиля.

Наиболее востребованными направлениями традиционно останутся программирование, аналитика данных и дизайн. А самым популярным языком программирования остаётся Python, который только укрепит свои позиции. Среди программирующих на Python вырастет спрос на тестировщиков-автоматизаторов и fullstack-разработчиков.

Также, наметился тренд на возвращение отечественных языков программирования — в частности, 1C. Также будут популярны курсы по использованию нейросетей в различных областях, прогнозирует Сорокин.

Последним трендом он выделил растущий спрос IT-отрасли на кросс-функциональные навыки.

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#дизайн
#кросс
#программирование
#it
#спрос
#импортозамещение
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Названы страны, в которых зимовали россияне
Аналитики рассказали, в каких странах российские туристы провели зимовку
03 марта 2024, 05:13

Фото: iStock/ Poike

Самым популярным зарубежным направлением у россиян за прошедшую зиму стал Таиланд: 50% длительных зарубежных бронирований оформлены в эту страну. Об этом сообщает «Газета.Ru», ссылаясь на исследование OneTwoTrip.
Чаще всего российские туристы выбирали там отели категории «три звезды» (33% заказов), средняя стоимость составила — 4 700 руб. за ночь.

Второе место заняли ОАЭ (5,5%). Там россияне зимовали в пятизвездочных гостиницах (37% бронирований) со средней стоимостью 30 000 руб. в сутки.

Замкнула тройку лидеров Индонезия, где пережидали холода 4,7% россиян. Там самыми востребованными стали трехзвездочные отели (46% заказов), в среднем сутки стоят 4 500 руб.

Далее расположился Вьетнам (доля 3,6%) с трехзвездочными отелями (64% бронирований) со средней стоимостью 2 800 руб. в сутки и Япония (3,4%) с гостиницами в три звезды (50%), где ночь стоит около 12 500 руб.

В десятку также попали Турция (2,5%), Италия (2,2%), Мексика (2,0%), Китай (1,9%) и Испания (1,7%).

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#турция
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#дома
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В Крыму ограничили движение на участке трассы «Таврида»
03 марта 2024, 04:55

Фото: iStock/ Natalia Garmasheva

В Крыму временно ограничили движение по трассе «Таврида» в направлении города Керчи в районе Феодосии, сообщил советник главы республики Олег Крючков в своем Telegram-канале.
Объехать перекрытый участок можно, свернув у села Батальное, далее водителям рекомендовали следовать по дублеру до села Семисотка, после чего можно вернуться на трассу.

2 марта на въезде в Крым сотрудники ФСБ обнаружили и обезвредили самодельное взрывное устройство, которое находилось на днище следовавшей в республику машины. Инцидент произошел на пункте пропуска «Джанкой». За рулем автомобиля находился сотрудник правоохранительных органов Херсонской области.

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#машины
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Baza: Врачи спасли мочевой пузырь подростка, засунувшего в пенис три магнита
03 марта 2024, 04:14

Фото: iStock/Iulianna_Est

Врачи из Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) в подмосковных Люберцах спасли мочевой пузырь подростка, который вставил в пенис три крошечных магнита. Об этом сообщил в субботу Telegram-канал Baza.
В больницу 13-летнего юношу привезли на скорой из-за неспособности самостоятельно сходить в туалет сам. После осмотра пациента подмосковные медики диагностировали у него острую задержку мочи. На проведённом рентгене медики увидели странные шарики в уретре подростка, который при расспросах объяснил, что засунул внутрь собственного пениса три небольших магнита. Почему и зачем, врачи выяснять не стали, предпочтя списать это на юношеские эксперименты.

Тем не менее, опорожнить мочевой пузырь нужно было как можно скорее, иначе он мог взорваться из-за скопившейся жидкости. Сначала врачи сделали это, а затем сделали операцию и удалили магниты. Как выяснилось, между ними застрял слой уретры, который мог подвергнуться некрозу и отмереть из-за созданного магнитами давления. В итоге, юноше повезло: его половой орган остался в целости и сохранности.

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#подростки
#люберцы
#московская область
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