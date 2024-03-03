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В Крыму ограничили движение на участке трассы «Таврида»

03 марта 2024, 04:55
Фото: iStock/ Natalia Garmasheva

Фото: iStock/ Natalia Garmasheva

В Крыму временно ограничили движение по трассе «Таврида» в направлении города Керчи в районе Феодосии, сообщил советник главы республики Олег Крючков в своем Telegram-канале.

Объехать перекрытый участок можно, свернув у села Батальное, далее водителям рекомендовали следовать по дублеру до села Семисотка, после чего можно вернуться на трассу.

2 марта на въезде в Крым сотрудники ФСБ обнаружили и обезвредили самодельное взрывное устройство, которое находилось на днище следовавшей в республику машины. Инцидент произошел на пункте пропуска «Джанкой». За рулем автомобиля находился сотрудник правоохранительных органов Херсонской области.

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Названы страны, в которых зимовали россияне
Аналитики рассказали, в каких странах российские туристы провели зимовку
03 марта 2024, 05:13

Фото: iStock/ Poike

Самым популярным зарубежным направлением у россиян за прошедшую зиму стал Таиланд: 50% длительных зарубежных бронирований оформлены в эту страну. Об этом сообщает «Газета.Ru», ссылаясь на исследование OneTwoTrip.
Чаще всего российские туристы выбирали там отели категории «три звезды» (33% заказов), средняя стоимость составила — 4 700 руб. за ночь.

Второе место заняли ОАЭ (5,5%). Там россияне зимовали в пятизвездочных гостиницах (37% бронирований) со средней стоимостью 30 000 руб. в сутки.

Замкнула тройку лидеров Индонезия, где пережидали холода 4,7% россиян. Там самыми востребованными стали трехзвездочные отели (46% заказов), в среднем сутки стоят 4 500 руб.

Далее расположился Вьетнам (доля 3,6%) с трехзвездочными отелями (64% бронирований) со средней стоимостью 2 800 руб. в сутки и Япония (3,4%) с гостиницами в три звезды (50%), где ночь стоит около 12 500 руб.

В десятку также попали Турция (2,5%), Италия (2,2%), Мексика (2,0%), Китай (1,9%) и Испания (1,7%).

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Россияне рассказали, сколько денег тратят на подарки
03 марта 2024, 03:53

Фото: iStock/ Anastasiia Stiahailo

Россияне признались, сколько денег тратят на подарки, кому и на какие праздники чаще всего их делают. Об это сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на опрос restore.
Выяснилось, что 54% респондентов в среднем на подарки и подарочные карты тратят до 5 тыс. руб. на одного получателя. Еще 36% — от 5 до 20 тыс. руб. и 10% — на сумму более 20 тыс. руб.

Чаще всего дарят подарки на День рождения (88%) и Новый год (80%). На 8 Марта подарки готовят 65% россиян, на 23 Февраля — 48%, на свадьбы — 36%, на 14 Февраля — 24%, на новоселье — 20%, День Матери или Отца — 18% и Рождество — 12%. При этом 31% опрошенных ответили, что им не нужен повод, чтобы дарить подарки.

Чаще всего респонденты дарят подарки родителям или второй половинке (по 66%). 57% опрошенных — друзьям, 45% — детям, 44% — братьям и сестрам, 39% — коллегам и партнерам, а 25% — дальним родственникам и знакомым.

Чаще всего подарком становится какой-то предмет (49%), в 26% случаях — деньги, а в 25% — подарочные карты и сертификаты.

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Стало известно, сколько готовы потратить россияне на подарки к 8 Марта

Опрос: Самые желанные для россиян подарки от коллег – деньги и сертификаты
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В Белгородской области отменили ракетную опасность
03 марта 2024, 03:35

Фото: iStock/ N-sky

В Белгородской области отменили ракетную опасность, сообщается в Telegram-канале мэрии Белгород
Ракетная опасность в двух районах области отменена спустя один час и 44 минуты.

Ранее она была объявлена в Старооскольском и Губкинском городских округах.

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Москвичей предупредили о гололедице 3 марта
03 марта 2024, 02:52

Фото: iStock/ Eugene Nekrasov

Синоптик Татьяна Позднякова предупредила москвичей о возможном морозе и гололедице к утру воскресенья, 3 марта. Об этом она написала в своем Telegram-канале.
В то же время специалист подбодрила тем, что в этот день прогнозируется солнечная погода.

По данным погодного центра «Фобос», температура в московском регионе к утру 3 марта опустилась до -6°С. Днем ожидается 1.. 3°С, ветер юго-восточный, умеренный. Давление заметно выше нормы.

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Маск назвал «преступным» гонорар адвокатов Tesla в $6 млрд
03 марта 2024, 02:06

Фото: iStock/ Anski

Юристы, успешно оспорившие компенсацию в размере $56 млрд, выплаченную владельцу Tesla Илону Маску, требуют от него гонорар в $6 млрд. Маск назвал требование адвокатов «преступным». Об этом он написал в своем аккаунте в соцсети X (заблокирована в России).
«Мы осознаем, что абсолютная сумма требуемого гонорара является беспрецедентной», — написали юристы. Они объяснили, что плата соответствует почасовой ставке в размере $288 888 и должна быть выплачена в виде акций Tesla, заявили юридические фирмы в письменном заявлении в канцлерский суд Делавэра.

В январе судья в Делавэре назвал компенсационный пакет Маска «невероятной суммой», признав его недействительным. Компенсация в $56 млрд состояла из опционов на акции, которые позволили Маску купить акции Tesla по значительно сниженной цене. Акционер Tesla Ричард Торнетта подал в суд, заявив, что корпоративные цели Маска, связанные с пакетом в $1 млрд, легко достижимы, а значит Tesla может отозвать компенсационный пакет.

Самый высокий гонорар адвокатам по искам акционеров в США на сегодняшний день в размере $688 млн получили в 2008 году юристы энергетической компании Enron, урегулировав иск в $7,2 млрд из-за скандала с мошенничеством в бухгалтерском учете.

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РГ: Санкции и конфликты вредят экологии больше добычи угля и нефти
03 марта 2024, 01:25

Фото: iStock/ Khanchit Khirisutchalual

Санкции, изменившие всю мировую логистику поставок нефти, газа и нефтепродуктов, а также международные военные конфликты вредят экологии больше добычи угля и нефти, пишет «Российская газета».
Так, например, обострение на Ближнем Востоке привело к перекрытию Суэцкого канала, Баб-эль-Мандебского пролива и затруднению судоходства в Красном море. В результате обход Африки окружным путем увеличил путь почти на 6 тыс. морских миль. А учитывая, что танкерам нужно возвращаться — почти на 12 тыс. Все это значительно увеличивает расход топлива, отмечает издание.

Европа, отказавшись от поставок российского трубного газа и нефти, переориентировалась на импорт из других стран, в первую очередь США, обратила внимание эксперт аналитического центра «Яков и Партнеры» Софья Мангилева. Расстояние между Старым и Новым Светом по воде составляет около 6,4 тыс. км, в то время как от Санкт-Петербурга даже до Лондона менее 3 тыс. км.

Таким образом, только изменение логистики 250 млн тонн сырой нефти привело к увеличению выбросов СО2 на 3,75 млн тонн (0,1% выбросов ТЭК Европы). При этом в газовой промышленности около 80-90% СО2 проистекают из логистики, а потому трубопровод, как правило, является наиболее экологичным способом транспортировки газа, замечает эксперт.

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#экология
#нефть
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Минобороны рассказало о подвиге героя ВМФ СССР, лётчика Николая Васина
03 марта 2024, 01:15

Фото: iStock/tampatra

Минобороны России открыло новый мультимедийный раздел собственного сайта, посвященный учреждению военно-морских наград — орденов Ушакова и Нахимова двух степеней, а также медалей их имени. Там опубликованы документы, связанные с подвигами военнослужащих ВМФ СССР, отличившихся во время Великой Отечественной войны.
Как рассказали в Минобороны, один из награжденных, летчик Николай Васин, проявил высокий профессионализм во время службы в Заполярье. Он смог потопить вражеское транспортное судно водоизмещением в шесть тысяч тонн, сбросив на него две авиабомбы ФАБ-100.

Штурмовку, в ходе которой отличился Николай Васин, проводила группа из четырех Ил-2 и четырех Як-1 в феврале 1944 года. За подвиг летчика представили к ордену «Красное Знамя», затем в апреле 1944 года командующий Северным флотом принял решение наградить его недавно учрежденным орденом Нахимова II степени.

Николай Васин родился 16 ноября 1923 года в Твери. Он завершил обучение в 3-м Военно-морском авиационном училище ВВС ВМФ в 1943 году и после этого отправился на фронт.

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В Париже прошла акция против отправки войск на Украину
03 марта 2024, 00:23

Фото: iStock/ OnickzArtworks

В историческом седьмом округе Парижа, на площади Вобан, прошла манифестация против отправки западных войск на Украину, передает ТАСС.
Демонстранты выступили против эскалации конфликта на Украине И потребовали от депутатов обсуждения этого вопроса в парламенте и проведения голосования, согласно французской конституции. Они также высказались за выход республики из Евросоюза и прекращения ее членства в НАТО.

Акция была организована по инициативе лидера французской партии «Патриоты» Флориана Филиппо.

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#протесты
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«Известия»: Появилось видео КТО в Карабулаке
03 марта 2024, 00:12

Фото: РИА Новости/Дмитрий Макеев

Антитеррористические подразделения ФСБ РФ продолжают спецоперацию в Ингушетии. Как сообщают «Известия», в распоряжении издания оказалось видео с места событий.




По данным силовиков, Шестеро боевиков забаррикадировались в квартирном доме, на предложение сдаться ответили стрельбой. Спецназ ФСБ эвакуировал из опасной зоны гражданских, несмотря на то, что террористы открыли по людям шквальный огонь.

В настоящее время бой продолжается, бандиты вооружены большим количеством автоматического оружия и взрывных устройств, сообщает источник.

Ранее сегодня в 19:30 по московскому времени был введен режим контртеррористической операции в Карабулаке с целью предотвращения терактов и преступлений террористической направленности. Район проведения операции ограничен улицами Рабочая, Осканова, Набережная и Джабагиева.

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#фсб
#террористы
#режим
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