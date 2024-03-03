В Крыму ограничили движение на участке трассы «Таврида»

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В Крыму временно ограничили движение по трассе «Таврида» в направлении города Керчи в районе Феодосии, сообщил советник главы республики Олег Крючков в своем Telegram-канале.
2 марта на въезде в Крым сотрудники ФСБ обнаружили и обезвредили самодельное взрывное устройство, которое находилось на днище следовавшей в республику машины. Инцидент произошел на пункте пропуска «Джанкой». За рулем автомобиля находился сотрудник правоохранительных органов Херсонской области.
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Ювелина Бернст